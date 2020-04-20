Нападающий «Сочи» Александр Кокорин пристыдил нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду за его поведение после матча отборочного турнира ЧМ-2014 Россия-Португалия, проходившего 12 октября 2012 года (1:0).

— С Криштиану был случай, когда мы выиграли 1:0, и он расстроился, — сказал Кокорин в прямом эфире с Нобелем Арустамяном. — К нему Комбар подошел, а он не дал ему футболку. Со стороны очень некрасиво было. Слушай, ты Криштиану! Все может быть, отдай ты эту майку!