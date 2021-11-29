Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Рангник: «Рад присоединиться к «МЮ» и сосредоточен на том, чтобы сделать этот сезон успешным для клуба»

14:45
Ральф Рангник. Фото Global Look Press
Ральф Рангник. Фото Global Look Press
Теги:

Ральф Рангник прокомментировал назначение на пост исполняющего обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Я рад присоединиться к «МЮ» и сосредоточен на том, чтобы сделать этот сезон успешным для клуба. Команда полна талантов и имеет отличный баланс между молодежью и опытными игроками. Все мои усилия в течение следующих шести месяцев будут направлены на то, чтобы помочь этим игрокам реализовать свой потенциал как индивидуально, так и, главное, в команде. Помимо этого, я с нетерпением жду поддержки долгосрочных целей клуба на консультационной основе», — приводит слова Рангника официальный сайт клуба.

Контракт немца с английским клубом рассчитан до конца текущего сезона. После окончания соглашения Рангник еще два года будет работать консультантом в «Манчестер Юнайтед».

Дополнительная информация:

https://www.manutd.com/en/news/detail/man-utd-official-statement-to-confirm-ralf-rangnick-appointment-as-interim-manager?utm_campaign=ManUtd&utm_medium=post&utm_source=twitter

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Такой футбол нам не нужен! ЦСКА с «Зенитом» показали, почему сборная так сыграла в Сплите
Вирусолог спрогнозировал окончание пандемии с приходом в РФ штамма «Омикрон»
0