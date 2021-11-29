Рангник: «Рад присоединиться к «МЮ» и сосредоточен на том, чтобы сделать этот сезон успешным для клуба»
Ральф Рангник прокомментировал назначение на пост исполняющего обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед».
«Я рад присоединиться к «МЮ» и сосредоточен на том, чтобы сделать этот сезон успешным для клуба. Команда полна талантов и имеет отличный баланс между молодежью и опытными игроками. Все мои усилия в течение следующих шести месяцев будут направлены на то, чтобы помочь этим игрокам реализовать свой потенциал как индивидуально, так и, главное, в команде. Помимо этого, я с нетерпением жду поддержки долгосрочных целей клуба на консультационной основе», — приводит слова Рангника официальный сайт клуба.
Контракт немца с английским клубом рассчитан до конца текущего сезона. После окончания соглашения Рангник еще два года будет работать консультантом в «Манчестер Юнайтед».
Дополнительная информация:
https://www.manutd.com/en/news/detail/man-utd-official-statement-to-confirm-ralf-rangnick-appointment-as-interim-manager?utm_campaign=ManUtd&utm_medium=post&utm_source=twitter
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