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«Манчестер Юнайтед» поблагодарил «Локомотив» за согласие отпустить Рангника

14:41
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Ральф Рангник, работающий директором московского «Локомотива» по спорту и развитию, возглавил «Манчестер Юнайтед».

Стали известны детали его контракта. С 63-летним специалистом подписано соглашение до конца года. Причем он получил статус «исполняющего обязанности главного тренера», сообщает сайт «МЮ». По истечении этого периода Ральф и клуб договорились, что он продолжит работу консультантом еще в течение двух лет.

Сейчас Рангник ожидает получения рабочей визы. Пока руководить командой продолжит Майкл Кэррик.

«Клуб хочет выразить благодарность «Локомотиву» за их содействие и согласие отпустить Ральфа в «Манчестер Юнайтед», — говорится в заявлении на сайте английского клуба.

Рангник начал работать в «Локомотиве» руководителем по спорту и развитию 23 июля. Его контракт с клубом был подписан на три года.

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Иван Шитик все материалы автора

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