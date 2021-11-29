«Манчестер Юнайтед» поблагодарил «Локомотив» за согласие отпустить Рангника

Ральф Рангник, работающий директором московского «Локомотива» по спорту и развитию, возглавил «Манчестер Юнайтед».

Стали известны детали его контракта. С 63-летним специалистом подписано соглашение до конца года. Причем он получил статус «исполняющего обязанности главного тренера», сообщает сайт «МЮ». По истечении этого периода Ральф и клуб договорились, что он продолжит работу консультантом еще в течение двух лет.

Сейчас Рангник ожидает получения рабочей визы. Пока руководить командой продолжит Майкл Кэррик.

«Клуб хочет выразить благодарность «Локомотиву» за их содействие и согласие отпустить Ральфа в «Манчестер Юнайтед», — говорится в заявлении на сайте английского клуба.

Рангник начал работать в «Локомотиве» руководителем по спорту и развитию 23 июля. Его контракт с клубом был подписан на три года.