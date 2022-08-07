Хоккеисты Хедман и Палат стали совладельцами английского футбольного клуба «Плимут»

Известные хоккеисты Виктор Хедман и Ондржей Палат стали совладельцами английского футбольного клуба.

Инвестиционная компания Argyle Green вложила 4 миллиона фунтов стерлингов в «Плимут», выступающий в третьем дивизионе Англии, в обмен на 20 процентов акций клуба, сообщает сайт команды.

Хедман и Палат входят в состав инвестиционной группы Argyle Green.

В составе «Тампы» оба игрока дважды выиграли Кубок Стэнли. Этим летом Палат ушел из «Молний» и подписал контракт с «Нью-Джерси».