Роналду остался в запасе «МЮ»: его недовольное лицо становится мемом
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не попал в стартовый состав на матч 1-го тура АПЛ против «Брайтона».
По ходу матча фотографы фиксировали у португальского форварда одно и то же, недовольное выражение лица.
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
После первой половины домашнего матча «МЮ» проигрывает «Брайтону» — 0:2. Дубль на счету Паскаля Гросса.
Роналду все-таки появился на поле во втором тайме. На 53-й минуте портагулец заменил Фреда.
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|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Челси
|1
|1
|0
|0
|1-0
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|
6
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|1
|1
|0
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|
7
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|
8
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|
9
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|0
|0
|0
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|0
|
10
|МЮ
|0
|0
|0
|0
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|0
|
11
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Нот. Форест
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
17
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
18
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
19
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
20
|Кр. Пэлас
|1
|0
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38 тур
|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|0 : 2
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|2 : 2
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|2 : 0
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|2 : 1
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|2 : 0
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|4 : 1
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|0 : 1
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|2
|
|
Эрик Дайер
Тоттенхэм Хотспур
|1
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|1
|П
|
|
Мусса Дженепо
Саутгемптон
|1
|
|
Жоэлинтон
Ньюкасл Юнайтед
|1
|
|
Александр Зинченко
Арсенал
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Тайлер Адамс
Лидс
|1
|0
|1
|
|
Родриго Бентанкур
Тоттенхэм Хотспур
|1
|0
|1
|
|
Филип Биллинг
Борнмут
|1
|0
|1
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