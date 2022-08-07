Роналду остался в запасе «МЮ»: его недовольное лицо становится мемом

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не попал в стартовый состав на матч 1-го тура АПЛ против «Брайтона».

По ходу матча фотографы фиксировали у португальского форварда одно и то же, недовольное выражение лица.

Криштиану Роналду. Фото Reuters

Криштиану Роналду. Фото Reuters

Криштиану Роналду. Фото Reuters

Криштиану Роналду. Фото Reuters

После первой половины домашнего матча «МЮ» проигрывает «Брайтону» — 0:2. Дубль на счету Паскаля Гросса.

Роналду все-таки появился на поле во втором тайме. На 53-й минуте портагулец заменил Фреда.