Холанн выйдет в стартовом составе в матче 1-го тура АПЛ против «Вест Хэма»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн выйдет в стартовом составе в матче против «Вест Хэма» в 1-м туре АПЛ.

Ранее норвежский форвард уже успел дебютировать за «горожан» в игре с «Ливерпулем» (1:3) в Суперкубке Англии. Тогда Холанн не отметился результативными действиями.