Роналду прибыл в расположение сборной Португалии

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду присоединился к сборной Португалии, которая ведет подготовку к Кубку конфедераций-2017, сообщает Record. Лидер чемпионов Европы уже имел разговор с главным тренером команды Фернанду Сантушем. 9 июня португальцы на выезде сыграют против Латвии в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018.
Отметим, всего в составе команды на данный момент находятся 24 футболиста:
вратари: Руй Патрисиу ("Спортинг"), Бету ("Спортинг"), Жозе Са ("Порту");
защитники: Седрик Суариш ("Саутгемптон", Англия), Нелсон Семеду ("Бенфика"), Пепе ("Реал", Испания), Бруну Алвеш ("Кальяри", Италия), Жозе Фонти ("Вест Хэм", Англия), Луиш Нету ("ЗЕНИТ", Россия), Элизеу ("Бенфика"), Рафаэл Геррейру ("Боруссия" Д, Германия);
полузащитники: Данилу Перейра ("Порту"), Виллиам Карвалью ("Спортинг"), Жоау Моутинью ("Монако", Франция), Андре Гомиш ("Барселона", Испания), Адриен Силва ("Спортинг"), Жоау Мариу ("Интер", Италия), Луиш Мигел Пиззи ("Бенфика");
нападающие: Бернарду Силва ("Монако", Франция), Желсон Мартинш ("Спортинг"), Рикарду Куарежма ("Бенфика"), Криштиану Роналду ("Реал", Испания), Нани ("Валенсия", Испания), Андре Силва ("Порту").
В среду, 7 июня, главный тренер должен назвать имя одного, который не попадет в окончательную заявку на Кубок конфедераций. На турнире Португалия сыграет с Мексикой, Россией и Новой Зеландией.
Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной Португалии
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- Элизеу душ Сантуш
- Седрик Суариш
- Жоау Мариу
- Виллиам Карвалью
- Андре Гомиш
- Адриен Силва
- Рикарду Куарежма
- Бернарду Силва
- Нелсон Семеду
- Данилу Перейра
- Андре Силва
- Бету
- Жозе Са
- Луиш Мигел Пиззи
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Ну теперь всем конец!
09:56 7 июня