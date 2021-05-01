Трусова вернулась в «Хрустальный» и провела тренировку в общей группе

Фигуристка Александра Трусова вернулась в «Хрустальный» и в субботу провела разминку вместе с остальной группой, сообщает matchtv.ru.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко объявил об уходе 16-летней спортсменки из его академии.

Трусова перешла в академию Плющенко в мае 2020 года, до этого она работала в группе Этери Тутберидзе в «Хрустальном».