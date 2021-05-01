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Трусова вернулась в «Хрустальный» и провела тренировку в общей группе

11:46
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Фигуристка Александра Трусова вернулась в «Хрустальный» и в субботу провела разминку вместе с остальной группой, сообщает matchtv.ru.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко объявил об уходе 16-летней спортсменки из его академии.

Трусова перешла в академию Плющенко в мае 2020 года, до этого она работала в группе Этери Тутберидзе в «Хрустальном».

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/figure-skating/matchtvnews_NI1346750_Trusova_vernulas_v_Khrustalnyj_i_uzhe_prinala_uchastije_v_razminke

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Материалы сюжета: Евгений Плющенко объявил о прекращении работы с Александрой Трусовой, возвращение к Этери Тутберидзе, новости