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Сегодня, 19:20

Ежедневная загадка в Zoo на 24-25 января получила правильный ответ

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Получила ответ загадка дня из Zoo на 24-25 января.

Загадка дня в Zoo 24-25 января.

Правильный ответ

Что такое Zoo

Следующий проект от авторов X Empire (Musk Empire) — в нем игроки управляют собственный зоопарк и ухаживают за животными. До окончания фазы майнинга осталось всего несколько дней — за ней последует эйрдроп.

Что такое загадка дня в Zoo

Ежедневно разработчики загадывают игрокам загадку, ответ на которую — название животного. Если отгадать ее, то можно получить 1000 единиц корма.

Как ввести загадку дня в Zoo

Запустите Zoo и нажмите кнопку «Задачи». В открывшемся меню выберите пункт «Загадка дня». Введите правильный ответ на английском языке и получайте награду. Постарайтесь успеть до 19:00 по Москве — именно в это время обновляется загадка.

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