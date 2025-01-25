Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 10:12

Игроки разгадали ежедневный ребус из Zoo на 25-26 января

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Найдена разгадка для ребуса дня из Zoo на 25-26 января.

Ребус дня в Zoo на 25-26 января.

Правильный ответ: Leopard

Что такое Zoo

Проект от создателей X Empire (Musk Empire), до окончания фазы майнинга в котором остается всего несколько дней — желающим принять участие в эйрдропе лучше поспешить.

Что такое ребус дня в Zoo

Несложная визуальная шарада, в которой зашифровано название того или иного животного. Если разгадать ее, то можно получить 1000 единиц корма для животных — местной внутренней валюты.

Как ввести ребус дня в Zoo

Зайдите в главное меню игры и нажмите кнопку «Задачи». Затем выберите пункт «Ребус дня» и введите правильный ответ на английском языке. Ребус дня обновляется в 10:00 по московскому времени.

Читайте также
ВС РФ уничтожили штаб с руководящими атакой на Курскую область командирами ВСУ
Украинский фигурист Колесник призвал не допускать россиян на Олимпиаду-2026
Клаудиньо перешел из «Зенита» в катарский клуб «Аль-Садд»
Актер Владимир Фоменко скончался в возрасте 84 лет
Поздравления с Татьяниным днем: красивые открытки, прикольные картинки
Слухи о продаже Облякова, побег Мендеса. Что происходит в ЦСКА
Популярное видео
Пилипенко остался в «Северстали», СКА проиграл «Динамо»
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
ПАОК — «Славия»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Ротенберг в гневе. Вернут ли Россию на Игры
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ежедневная загадка в Zoo на 24-25 января получила правильный ответ

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости