Игроки разгадали ежедневный ребус из Zoo на 25-26 января
Найдена разгадка для ребуса дня из Zoo на 25-26 января.
Ребус дня в Zoo на 25-26 января.
Правильный ответ: Leopard
Что такое Zoo
Проект от создателей X Empire (Musk Empire), до окончания фазы майнинга в котором остается всего несколько дней — желающим принять участие в эйрдропе лучше поспешить.
Что такое ребус дня в Zoo
Несложная визуальная шарада, в которой зашифровано название того или иного животного. Если разгадать ее, то можно получить 1000 единиц корма для животных — местной внутренней валюты.
Как ввести ребус дня в Zoo
Зайдите в главное меню игры и нажмите кнопку «Задачи». Затем выберите пункт «Ребус дня» и введите правильный ответ на английском языке. Ребус дня обновляется в 10:00 по московскому времени.
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