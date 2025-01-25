Игроки разгадали ежедневный ребус из Zoo на 25-26 января

Найдена разгадка для ребуса дня из Zoo на 25-26 января.

Ребус дня в Zoo на 25-26 января.

Правильный ответ: Leopard

Что такое Zoo

Проект от создателей X Empire (Musk Empire), до окончания фазы майнинга в котором остается всего несколько дней — желающим принять участие в эйрдропе лучше поспешить.

Что такое ребус дня в Zoo

Несложная визуальная шарада, в которой зашифровано название того или иного животного. Если разгадать ее, то можно получить 1000 единиц корма для животных — местной внутренней валюты.

Как ввести ребус дня в Zoo

Зайдите в главное меню игры и нажмите кнопку «Задачи». Затем выберите пункт «Ребус дня» и введите правильный ответ на английском языке. Ребус дня обновляется в 10:00 по московскому времени.