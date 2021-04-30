В Ставропольском крае попал в ДТП автобус с детской баскетбольной командой
17:49
Баскетболисты детской команды из Волгограда попали в ДТП на трассе в Ставропольском крае, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации источника, микроавтобус с командой столкнулся с грузовиком недалеко от поселка Ямки. Подростки (от 12 до 14 лет) следовали в Черкесск. В ДТП погибли трое взрослых и четыре девочки, еще 11 пострадавших госпитализированы в больницу.
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