В Ставропольском крае попал в ДТП автобус с детской баскетбольной командой

Баскетболисты детской команды из Волгограда попали в ДТП на трассе в Ставропольском крае, сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, микроавтобус с командой столкнулся с грузовиком недалеко от поселка Ямки. Подростки (от 12 до 14 лет) следовали в Черкесск. В ДТП погибли трое взрослых и четыре девочки, еще 11 пострадавших госпитализированы в больницу.