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Губернатор Ставрополья сообщил о гибели пяти юных баскетболисток в ДТП

19:40

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Instagram уточнил количество жертв в столкновении микроавтобуса с юными баскетболистками из Волгограда и грузовиком.

«Пять детей погибли, девять пострадавших госпитализированы в местную больницу в тяжелом состоянии и средней тяжести», — написал Владимиров, выразив соболезнования родителям погибших.

Публикация от Владимир Владимиров (@vladimirvladimirov5807)

Микроавтобус с командой столкнулся с грузовиком недалеко от поселка Ямки. Подростки (от 12 до 14 лет) следовали на межрегиональные соревнования по баскетболу в Черкесск.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/COS4mIUBjfy/

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