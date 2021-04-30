Губернатор Ставрополья сообщил о гибели пяти юных баскетболисток в ДТП

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Instagram уточнил количество жертв в столкновении микроавтобуса с юными баскетболистками из Волгограда и грузовиком.

«Пять детей погибли, девять пострадавших госпитализированы в местную больницу в тяжелом состоянии и средней тяжести», — написал Владимиров, выразив соболезнования родителям погибших.

Микроавтобус с командой столкнулся с грузовиком недалеко от поселка Ямки. Подростки (от 12 до 14 лет) следовали на межрегиональные соревнования по баскетболу в Черкесск.