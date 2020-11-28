Обозреватель «СЭ» — о выставочном бое легенд бокса.

Майк Тайсон — Рой Джонс

8-раундовый выставочный бой.

Лос-Анджелес, «Стейплс-центр».

29 ноября. Прямая трансляция: РЕН ТВ (ТВ и сайт), начало — 05.30 мск.

Вполне возможно, что в ночь на 29 ноября по Лос-Анджелесу с выключенной сиреной, но мигая вся как новогодняя елка, будет ехать машина скорой помощи. В ней будет или Рой Джонс, или Майк Тайсон — но, скорее всего, не с тяжелыми травмами головы или рваными ранами на лице, а с больной спиной, вывихнутым коленом, порванными связками или всем сразу. Возможно, ехать так в больницу будут оба.

Бой согласовывали очень долго, меняли правила, условия, и теперь даже глава Атлетической комиссии штата Калифорния не вполне может объяснить, что произойдет на вверенной ему территории.

Вроде бы это выставочный бой. Показательный. Победитель не может быть определен... Но судьи будут — причем дистанционно, чтобы определить победителя для WBC, которые собираются вручать пояс. Поговаривали, что любой ценой они должны избежать нокаута — но как это вообще можно обеспечить? Заставить их драться в надувных шарах для зорбинга? В итоге все сошлись на том, что если нокаут будет, то куда деваться. Цитируя Ивана Драго из «Рокки IV» — «если он умрет, то умрет».

Кое-кто даже принимает на это дело ставки. Хотя восемь раундов по две минуты в 12-унциевых перчатках — это не совсем стандартные правила для бокса. В канун Дня благодарения — вечернее шоу для семейного просмотра с участием именитых бойцов и когда-то — отмороженных психопатов. И тестирование на допинг, которое вроде бы будет, но без марихуаны. У Тайсона же целый бизнес, ферма. Да и вообще, он всегда умел обходить тесты на допинг. В 1990-е, например, использовал искусственный член — и ни один допинг-офицер не обнаружил подвоха. А недавно в своем подкасте он рассказал, что заполнял этот агрегат детской мочой — своего ребенка. Безумно, правда? Хотя и не так, как некоторые его бои.

Возможно, конечно, все это он рассказывал исключительно для раскрутки шоу с Роем Джонсом. Майк же знает, как это работает, что возбуждает медиа, а для продажи платных трансляций ему нужны заголовки. Поэтому я не удивлюсь, если когда-нибудь Тайсон признается, что не было детской мочи, не было искусственного члена, не было наркотиков, не было шлюх и алкоголя, не было самого Тайсона, которого вы знаете. Майк — книжный червь, послушный ученик, и его просто втянули во все это, в бокс. Он хотел уйти, но Кас д'Амато угрожал выгнать из дома на улицу, а Тедди Атлас наставил ствол. А потом нарисовали, сделали из него чудовище. Ха. Ха. Ха.

Сейчас Майку уже 54 года, Рою — 51, а впервые их бой планировался еще на 2003 год. Тогда Джонс отказался от суммы в 40 млн долларов (вранье, скорее всего, столько ему не платили). Теперь он будет драться за три. Тайсон получит десять. Рой и в лучшие годы нечасто получал такие гонорары, поэтому ему не нужно было долго думать, чтобы согласиться. Он уверен, что две минуты сможет держаться от хуков и кроссов Майка на достаточном расстоянии, не пропуская, а затем Тайсон начнет уставать. Большую часть времени в таком варианте боксеры проведут в поисках нужной для себя дистанции. А ноги — это первое, что подводит в таком возрасте. Все эти фееричные комбинации по лапам, которые показывал Майк в Instagram, — по стоящей прямо перед ним мишени. Рой стоять не будет, если он окончательно не выжил из ума. Иначе при точном попадании мозги будут вытекать из одного уха, а из другого будут расти цветы.

Многое будет зависеть от того, способен ли Майк активно работать больше 30 секунд в раунде. И остались ли еще у Роя ноги. Тайсон рассказывал, что тело его периодически подводит, однажды после съемки такого промо он пару дней не мог сдвинуться с места, поэтому, чтобы привести мышцы в тонус, он шарашит их электричеством — специальным тренажером вроде тех, что были популярны у нас в телемагазинах в 1990-е.

Так что сценариев возможно два. Или это будет бой в стиле — 30 секунд на сближение, 5 секунд на активные действия вблизи. Затем повторение. Много клинчей и хождения друг за другом, мало ударов. Пару раз Роя болтанет, Тайсон тоже разок споткнется. Что там насчитают судьи-эксперты — увидим. Но надеяться люди за индейкой будут совсем на другое. Что серия из 3-4 ударов пройдет не позже 2-3-го раунда. Кто-то падает. Старики плачут у телевизоров. Дети смеются. Все заканчивается очень плохо — если вы не фанаты насилия и жестокости. Но тогда бы вы это шоу не смотрели.