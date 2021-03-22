Диллиан Уайт уверен, что одержит победу над Поветкиным в матче-реванше

Британский тяжеловес Диллиан Уайт поделился ожиданиями от матча-реванша с российским боксером Александром Поветкиным, который состоится в Гибралтаре 27 марта.

«Это самый большой бой в моей карьере. Я проиграл Поветкину, так что реванш, очевидно, самый большой бой в моей карьере. Хорошо, что это тяжелый вес, один бой меняет все, так что посмотрим.

Я уверен, что на этот раз, когда я его побью, мы увидим, что люди скажут. Одно, два, три поражения сегодня ничего не значат для тяжеловеса. Если ты дерешься с хорошими бойцами, главное, ты можешь вернуться. Для меня это обязательная победа.

В глубине души я знаю, что все равно могу победить Поветкина. Я покажу себя на все 100 %. У меня сила в обеих руках, но Поветкин очень опытный, очень терпеливый, очень крутой парень. В прошлый раз он проявил стойкость и остановил меня. Так что на этот раз мне нужно убедиться, что, когда я ударил его, он остался лежать», — цитирует Уайта Boxingnews 24.

В первом бою, который состоялся в августе 2020 года, Александр Поветкин победил Диллиана Уайта нокаутом в пятом раунде и отобрал у него чемпионский пояс WBC.

Реванш между Поветкиным и Уайтом в прямом эфире покажет РЕН ТВ.