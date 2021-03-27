Российский боксер Григорий Дрозд поделился мнением о предстоящем поединке Александра Поветкина с Диллианом Уайтом.

«Если мы посмотрим на их первый бой, то Саша проигрывал поединок. Это очевидно. Были сложности, но Саша смог вернуться в игру и нокаутировать. Думаю, что та пауза, которая возникла перед боем-реваншем, она идет в пользу Уайта. Но есть и другое мнение: Саша точно знает, что если он еще раз попадет, то Уайт примерно так же ляжет. Это психологический момент, когда ты знаешь слабое место соперника», — приводит РЕН ТВ слова Дрозда.

Дрозд отметил, что соперники хорошо изучили друг друга после первого поединка.

«Когда он уже получил рану, то он более опасен. Уайт понимает, что с Поветкиным в принципе нельзя идти в обмен, любой пропущенный удар может стать последним, поэтому он будет аккуратным, внимательным, избегать откровенных моментов. Я думаю, что это будет сложный бой для обоих. Но мне почему-то кажется, что Саша должен победить, подняться выше», — добавил Дрозд.

Поветкин в августе 2020 года в Великобритании в пятом раунде нокаутировал Уайта и завоевал временный титул Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.

Реванш должен был пройти в ноябре, но не состоялась из-за того, что Поветкин заразился коронавирусом.

Статистика 41-летнего Поветкина — 39 боев, 36 побед, 2 поражения, 1 ничья.

Статистика 32-летнего Уайта — 29 боев, 27 побед, 2 поражения.

12-раундовый бой Поветкин — Уайт 2 (длительность раундов — по 3 минуты) пройдет 27 марта 2021 в Гибралтаре. Его в прямом эфире покажет РЕН ТВ. Время начала трансляции — 0.15 28 марта (мск).