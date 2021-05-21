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Севастьянов единогласным решением судей победил Тухтарова

19:04

Российский боксер Владислав Севастьянов одержал победу над Алексеем Тухтаровым на турнире GAZFIGHT. Судьи отдали победу Севастьянову единогласным решением.

Бой проходил в полусреднем весе.

Масштабное спортивное соревнование проходит 21 мая в баскетбольном центре «Химки».

Главные бои турнира GAZFIGHT покажет телеканал РЕН ТВ, полностью смотрите вечер бокса на YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка».

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