Севастьянов единогласным решением судей победил Тухтарова
19:04
Российский боксер Владислав Севастьянов одержал победу над Алексеем Тухтаровым на турнире GAZFIGHT. Судьи отдали победу Севастьянову единогласным решением.
Бой проходил в полусреднем весе.
Масштабное спортивное соревнование проходит 21 мая в баскетбольном центре «Химки».
Главные бои турнира GAZFIGHT покажет телеканал РЕН ТВ, полностью смотрите вечер бокса на YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка».
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