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Сегодня, 06:11

Чемпионка Европы Сандрин Груда завершила карьеру

Евгений Козинов
Корреспондент
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Французская баскетболистка Сандрин Груда объявила о завершении карьеры профессиональной спортсменки. В июне ей исполнилось 37 лет.

«Я довольна, когда думаю о своей карьере. Я горжусь собой, потому что вспоминаю, откуда я родом — с Мартиники, острова в Карибском море», — приводит пресс-служба ФИБА слова Груда.

В составе сборной Франции центровая в 2009 году выиграла Евробаскет, в 2013, 2015, 2019 и 2021 годах — серебро, а в 2011 и 2013 годах — бронзу. Также на Олимпийских играх она с французской сборной завоевала серебро (2012 год) и бронзу (2021 год).

Также в 2016 году в составе «Лос-Анджелеса» Груда стала чемпионкой женской НБА.

Баскетбол
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