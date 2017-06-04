Россия проиграла Болгарии в матче Мировой лиги

Сборная России проиграла Болгарии в третьем матче группового турнира Мировой лиги со счетом 2:3. Для россиян это второе поражение. Ранее они одолели Аргентину и уступили Франции, которая пока единственная не знает поражений после трех игр.

Мировая лига

Мужчины

Группа 1

РОССИЯ – Болгария – 2:3 (25:21, 25:15, 22:25, 25:27, 13:15)

Польша – Иран – 1:3 (25:18, 23:25, 23:25, 22:25)

США – Бельгия – 1:3 (23:25, 16:25, 25:22, 26:28)

Аргентина – Франция – 0:3 (17:25, 25:27, 22:25)

Италия – Бразилия – 1:3 (15:25, 25:17, 23:25, 22:25)