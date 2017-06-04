21:37 | ВОЛЕЙБОЛ — Мировая лига

Россия проиграла Болгарии в матче Мировой лиги

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Сборная России проиграла Болгарии в третьем матче группового турнира Мировой лиги со счетом 2:3. Для россиян это второе поражение. Ранее они одолели Аргентину и уступили Франции, которая пока единственная не знает поражений после трех игр.

Мировая лига

Мужчины

Группа 1

РОССИЯ – Болгария – 2:3 (25:21, 25:15, 22:25, 25:27, 13:15)

Польша – Иран – 1:3 (25:18, 23:25, 23:25, 22:25)

США – Бельгия – 1:3 (23:25, 16:25, 25:22, 26:28)

Аргентина – Франция – 0:3 (17:25, 25:27, 22:25)

Италия – Бразилия – 1:3 (15:25, 25:17, 23:25, 22:25)

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/volleyball/world-league/news/rossiya-nachala-vystuplenie-v-mirovoy-lige-s-pobedy-nad-argentinoy-1264284/

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КОММЕНТАРИИ (7)
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oze11

зачётно слилиСь

22:08

rusfed 2.0

Рано делать выводы. Цыплят по осени считают. Шляпников заслужил кредит доверия. Сборной ротация не только игроков нужна, но и тренерских идей

22:06

bezik

Алекно уже пролетел в Рио. Хватит ему.Надо наигрывать состав, этим и замнимаемся

22:04

Grey Owl

Без Тетюхина, Мусэрского, и самое главное - Алекно - этой сборной ничего не добиться.

22:00

rusfed 2.0

вот и первую валидольную игру выдали ))) третью партию надо было брать, чересчур самоуверенными выглядели. но ничего, за одного битого двух небитых дают )

21:52

Джон....Сильвер

Ну и сборную состряпали! Тупо разрушили старое и создали "нечто" новое. Стоило ли так рубить сплеча и долго нам ждать, когда это "нечто" превратиться во что-то дееспособное?

21:50

Армеец-1

Во что превратилась наша волейбольная сборная после смены тренера... Ещё немного такими темпами, и она будет играть на кубок водокачки!

21:49