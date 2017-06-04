Россия проиграла Болгарии в матче Мировой лиги

Сборная России проиграла Болгарии в третьем матче группового турнира Мировой лиги со счетом 2:3. Для россиян это второе поражение. Ранее они одолели Аргентину и уступили Франции, которая пока единственная не знает поражений после трех игр.
Мировая лига
Мужчины
Группа 1
РОССИЯ – Болгария – 2:3 (25:21, 25:15, 22:25, 25:27, 13:15)
Польша – Иран – 1:3 (25:18, 23:25, 23:25, 22:25)
США – Бельгия – 1:3 (23:25, 16:25, 25:22, 26:28)
Аргентина – Франция – 0:3 (17:25, 25:27, 22:25)
Италия – Бразилия – 1:3 (15:25, 25:17, 23:25, 22:25)
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/volleyball/world-league/news/rossiya-nachala-vystuplenie-v-mirovoy-lige-s-pobedy-nad-argentinoy-1264284/
oze11
зачётно слилиСь
22:08
rusfed 2.0
Рано делать выводы. Цыплят по осени считают. Шляпников заслужил кредит доверия. Сборной ротация не только игроков нужна, но и тренерских идей
22:06
bezik
Алекно уже пролетел в Рио. Хватит ему.Надо наигрывать состав, этим и замнимаемся
22:04
Grey Owl
Без Тетюхина, Мусэрского, и самое главное - Алекно - этой сборной ничего не добиться.
22:00
rusfed 2.0
вот и первую валидольную игру выдали ))) третью партию надо было брать, чересчур самоуверенными выглядели. но ничего, за одного битого двух небитых дают )
21:52
Джон....Сильвер
Ну и сборную состряпали! Тупо разрушили старое и создали "нечто" новое. Стоило ли так рубить сплеча и долго нам ждать, когда это "нечто" превратиться во что-то дееспособное?
21:50
Армеец-1
Во что превратилась наша волейбольная сборная после смены тренера... Ещё немного такими темпами, и она будет играть на кубок водокачки!
21:49