Месседж Дзюбы Черчесову, корректность Медведевой и нападки Европы на ЧМ в Тюмени

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 10 мая.

СБОРНАЯ. Дзюба. Глушаков. Дзагоев. Интриги списка Черчесова

Завтра, 11 мая, главный тренер сборной России Станислав Черчесов огласит имена футболистов, которые будут готовиться к ЧМ-2018. Рассказываем, каким может быть состав. И есть немало интересных сюрпризов.

МЕССЕДЖ. Дзюба – откровенно о Манчини, Карпине и Черчесове

Артем Дзюба дал большое интервью программе "Foot'больные люди". "СЭ" выделил самые яркие цитаты нападающего, который честно заявил о желании вернуться в сборную и рассказал об уходе из "Зенита".

ЛЕГЕНДА. "Наш вратарь лучше Кошечкина". Гашек – о России, Дацюке и сокращении команд на чемпионате мира

Сегодня сборная России проведет четвертый матч на чемпионате мира – против Чехии. Перед игрой с одной из сильнейших европейских команд спецкор "СЭ" поговорил с легендой чешского хоккея, знаменитым вратарем, который четырежды завоевывал медали первенств планеты (но ни разу – золотые).

РАССТАВАНИЕ. Медведева vs Тутберидзе. Исключение из правил

В любом конфликте, как известно, виноваты две стороны. А расставание Медведевой и Тутберидзе по определению не могло быть безболезненным. Когда ты проводишь вместе 11 лет – то есть в случае с Медведевой практически всю сознательную жизнь – сложно вот так просто сказать "спасибо и до свидания". Но двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады в конфликте с собственным тренером ведет себя предельно корректно и дипломатично.

ТОЧКА. Заземление фазы. Файзулин покидает "Зенит"

О Викторе Файзулине в последние 2,5 года мало что было известно. Его выход на поле датируется сентябрем 2015 года и с тех пор в официальных играх "Зенита" участия не принимал. Причина – артроз коленного сустава, результат травм и неудачных операций, которые перенес игрок в течение своей карьеры. Он пять раз ложился под нож, но на поле так и не вернулся. По крайней мере, в сине-бело-голубой форме – во вторник "Зенит" объявил о скором расставании с Файзулиным. Вспоминаем, как складывалась карьера талантливого полузащитника.

МНЕНИЕ. Валерий Газзаев: "Сопереживаю тренеру сборной. С таким составом ему надо совершить невероятное"

О последних событиях в российском футболе рассуждает знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион страны, а сейчас заместитель главы Комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту и делам молодежи.

НОВАЯ АТАКА. "Русские раздавали деньги и подарки". Норвежцы снова атакуют Тюмень

Норвежский телеканал NRK обнародовал фрагменты внутренней переписки главы Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга со спортсменами. В этих письмах Бессеберг, покинувший свой пост из-за время коррупционного расследования, однозначно сказал о том, что выборы столицы чемпионата мира 2021 года, могли быть не совсем честными. Речь о коррупционной составляющей шла во время встреч Бессеберга со спортсменами в Оберхофе и Антерсельве в 2017 году. То есть менее чем через полгода после того, как Тюмень на конгрессе IBU в Кишиневе получила право на проведение турнира.

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