Критика Романцева, промах Брагина и интерес к Головину

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 27 декабря.

МНЕНИЕ. Олег Романцев: "Перед ЧМ-2018 российским футболом управляет призрак"

Знаменитый отечественный тренер, многократный чемпион СССР и России со "Спартаком", Олег Романцев дал звонкое интервью "СЭ" по поводу решения президента РФС Виталия Мутко временно (на шесть месяцев) приостановить работу в этой должности.

МЧМ. Хоккейный коммунизм. Пять главных проблем сборной России

Стартовую игру на молодежном чемпионате мира сборная России, положа руку на сердце, все-таки провалила. Итоговый счет выглядит приемлемым исключительно в силу того обстоятельства, что чехи чуть раньше времени потеряли концентрацию, поверив в свою победу. Разбираем ключевые недостатки в игре команды Валерия Брагина в матче против Чехии (4:5).

АТМОСФЕРА. Стужа, вьюга и трясущиеся руки. Как россия дебютировала на МЧМ

Молодежная сборная России неудачно стартовала в Баффало, уступив чехам. Но организационные вопросы стоят гораздо острей. Спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО очень атмосферно рассказывает, что окружает наших талантов.

СТАТИСТИКА. "Спартак" – чемпион-2017. И по итогам всего года тоже

Именно на "Открытие Арене" определялся неофициальный чемпион 2017 года – учитывая весеннюю часть прошлого чемпионата и осеннюю нынешнего. После 32 проведенных матчей команда Виктора Гончаренко опережала вечного соперника на два очка, но первое место не удержала, потерпев к тому же первое разгромное поражение за четыре с лишним года. Главные цифры 2017-го в российском чемпионате.

ИСТОРИЯ. Павел Соломатин: "Родченков – подлец. Он очень навредил моей карьере"

Бывший нападающий "Динамо", которого обвиняли в курении марихуаны, в интервью "СЭ" рассказал об игре за "Волгарь", вспомнил нравы второго дивизиона, и выразил свое мнение об информаторе ВАДА.

ПРОРЫВ. Джордж Веа – президент Либерии. Как так?

Обладатель "Золотого мяча" 1995 года Джордж Веа, выступавший за "Милан", "Монако" и "ПСЖ", избран президентом Либерии. Как сообщает Mirror, 51-летний политик победил во втором туре президентских выборов в своей стране.

СЛУХИ. "Барса" все еще следит за Головиным

Совсем скоро открывается трансферное окно в Европе и России. Эта зима обещает много трансферных саг с участием наших футболистов. "СЭ" возобновляет рубрику трансферных слухов, где каждый день будем рассказывать о главных новостях дня.

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