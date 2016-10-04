Елена Исинбаева: "После выступления в Сиднее была в таком состоянии, будто пыльным мешком ударили по голове"

В четверг в Москве прошел торжественный вечер в честь юбилея нашего издания. В рамках мероприятия состоялось награждение тренеров, атлетов и паралимпийцев. "Лучшей спортсменкой 25-летия" была признана двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева.

– Усэйн Болт рассказывал, что не было в его карьере старта ужаснее, чем в пятнадцать лет на юниорском чемпионате мира. Нервничал так, что шиповки надел не на ту ногу. Помните, когда вас от волнения трясло? - вопрос Исинбаевой.

– 2000 год, Сидней, первая моя Олимпиада. Мне было восемнадцать. До этого на юношеском уровне выигрывала все, устанавливала мировые рекорды. Но там соперницы моего возраста, я всех знала. А здесь совершенно растерялась. К тому же на чемпионате России заняла третье место. По тогдашнему положению это означало, что на Олимпиаде буду без личного тренера. Я боялась проспать, опоздать, что-то перепутать. В итоге тот вечер превратился в один большой кошмар. На разминку приехала на два часа раньше. В секторе отметила разбег на метр дальше…

– Как?!

– А вот так! Перегорела. Я не добегала, не понимала, почему не могу сделать даже пробного прыжка. Квалификацию не прошла, споткнувшись на первой же высоте – 4,10.

– Расплакались?

– Нет. Потому что была в таком состоянии, будто пыльным мешком ударили по голове. Давила переполненная почти стотысячная арена. По-моему, в Афинах, Пекине и Лондоне олимпийские стадионы меньше, чем в Сиднее. Либо я выросла. Еще помню, как поглядывала на соперниц – все накрашены, волосы уложены, выглядят стильно. Я на этом фоне – серая мышка. Кто меня в провинции чему-то учил?

– Не пользовались тогда косметикой?

– Какая косметика? В восемнадцать я не знала о ее существовании. (Александр КРУЖКОВ)

Полностью интервью Исинбаевой