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Александр Карелин: "В период подготовки к Олимпиаде максимально концентрировался на работе. Даже мороженое не ел"

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На торжественном вечере в честь юбилея нашего издания "Лучшим спортсменом 25-летия" был признан выдающийся борец греко-римского стиля, трехкратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, Герой России Александр Карелин.

 – На Олимпиаде нет холостых выстрелов. Эмоции, ажиотаж, ожидание все равно намагничивают. Вопрос – с какой полярностью сможешь это перевернуть. Я старался купировать мировосприятие на период подготовки к Играм. Максимально концентрировался на работе, не расплескивался. Даже мороженое не ел.

– На последнем сборе?

– Месяцев за восемь до Олимпиады! Чтоб не давать себе повода думать, будто у меня после мороженого пошаливает левая миндалина. (Александр КРУЖКОВ)

Полностью интервью Карелина

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