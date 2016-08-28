Анна Карнаух: "В Кремле поначалу не понимала, что происходит"

Вратарь женской сборной России по водному поло Анна Карнаух осталась восхищена приемом олимпийцев у Президента РФ Владимира Путина. По словам спортсменки, после прибытия в Кремль она не сразу поняла, что с ней происходит.

– Когда ехали туда, не понимала еще толком, что происходит, - сказала Карнаух. - А потом все оказалось красиво и серьезно. Так что осознание того, где мы и зачем здесь оказались, пришло довольно быстро.

– Ваш капитан Катя Прокофьева уже после церемонии награждения набралась смелости и лично обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой обратить чуть больше внимания на ваш вид спорта и поспособствовать его дальнейшему развитию и популярности. При этом рядом оказалась вся команда. Это вы вместе придумали?