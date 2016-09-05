Волейболист сборной России и московского "Динамо" Александр Маркин не попал в состав национальной команды для участия в Олимпиаде не по спортивным причинам. Об этом сообщил главный тренер российской сборной Владимир Алекно.

- Маркин пропустил Олимпиаду не по спортивным причинам. О том, что он не сможет сыграть в Рио, мы узнали за три дня до вылета на Олимпиаду, - цитирует "Р-Спорт" Алекно.

Маркин не попал в окончательную заявку сборной России на Олимпиаде. Всероссийская федерация волейбола заявила, что игрок, который ранее был отстранен за положительную пробу на мельдоний, а затем оправдан, просто не был включен в список претендентов на участие в Олимпийских играх.