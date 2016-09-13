Станислав Шевченко: "Останется ли Алекно? Важно, чтобы желание исходило от тренера, а не наоборот"

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко в откровенном интервью "СЭ" подвел итоги Олимпийских игр. Он подчеркнул, что перед тем, как определится с главным тренером мужской сборной, нужно все тщательно проанализировать.

– Говоря откровенно, все понимают, что Маричев работу с женской сборной не продолжит. Что касается мужской, вы бы сами хотели, чтобы Алекно остался? – вопрос Шевченко.

– Сначала нужно все тщательно проанализировать. Все-таки с момента окончания Игр прошло слишком мало времени. Нужно все еще раз переосмыслить, послушать доклад тренера, посоветоваться со специалистами. Причем не только с нашими, интересно узнать и то, как все это смотрелось со стороны. В этом плане на тренерском совете и заседании президиума у нас всегда хороший диалог. При этом еще не понятно, хочет ли сам Владимир Романович остаться. Очень важно, чтобы желание исходило от тренера, а не наоборот. (Владимир ИВАНОВ)

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