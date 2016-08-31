Союз тхэквондо России удовлетворен результатами на Олимпиаде в Рио

Президент Союза тхэквондо России (СТР) Анатолий Терехов считает результаты вступления спортсменов РФ на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро удовлетворительным. Руководитель надеется, что на Играх-2020 россияне сумеют завоевать золото.

Напомним, национальная команда по тхэквондо заняла восьмое место в медальном зачете, взяли одну серебряную награду. Серебро принес Алексей Денисенко в весовой категории до 68 кг.

- Выступления российских тхэквондистов считаю удовлетворительными, - начал Терехов. - Но мы рассчитывали на большее - еще как минимум на одну бронзу. Если честно, также надеялись на золото, но наши спортсмены еще молоды. Теперь они набрались опыта, и, думаю, следующая Олимпиада принесет нам минимум одну золотую медаль. (Сергей ФИШ)