Татьяна Покровская: "В Рио пугало отношение к России в целом"

Главный тренер сборной России по синхронному Татьяна Покровская рассказала, что в преддверии Олимпиады-2016 команда опасалась негативного отношения к себе в Рио-де-Жанейро. Тем не менее, Покровская отметила, что в Бразилии обошлось без провокаций.

– Я испытывала огромную тревогу и переживала, что среди золота у девочек мог появиться другой металл, – сказала Покровская. – Команда никогда не завышала своих оценок. Пугало отношение к России в целом: не знала, как к нам отнесутся судьи. Но, надо отдать должное, в синхронном плавании не было никаких провокаций. Нас сразу возвысили, относились как к лидерам. Девочки были мобилизованы. Велась подготовка на нашей любимой базе. Мы тренировались там с февраля, не были ограничены во времени.

Олимпийский сбор, конечно, заставил понервничать. Погода была неустойчивой: то дождь, то солнце. Были дни, когда вода была холоднее нормы, потом она и вовсе стала мутной. Были нюансы, когда в тренировочном бассейне исчезла вода. Я обратилась к бразильцам: "Я вам помогала, помогите и вы нам". И помогли. Срывов тренировочных занятий не было. Хотя, уныние присутствовало, но на тренировках это не сказалось. (Любовь КОНЯЕВА)