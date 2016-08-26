Татьяна Покровская: "Продажа подаренной машины - странная ситуация"

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию удивлена поступком олимпийской чемпионки, решившей продать машину, подаренную за победу на Олимпийских играх-2016. При этом Покровская пообещала выяснить, кто из синхронисток это сделал.
– Ничего еще не могу сказать. Мне это сообщили буквально пять минут назад. Для меня это какая-то странная ситуация. Отойду от этой новости и буду разбираться, – сказала Покровская. (Ярослав СУСОВ)
nn61
Действительно ситуация парадоксальная. "Отойду от этой новости и буду разбираться". И в чем разбираться, интересно. Подарили машину молодой девчонке БМВ Х6, почти броневик. Ну и на хрен он ей нужен в Москве или Питере? Эту тему вообще нечего обсуждать- это её личное дело. Купит на эти деньги пару машин полегче, что вполне резонно.
19:29
Red G. Best
что за г#вно происходит, кому какая разница, продала она ее или нет, зачем из за этой мелочи раздувать слона?!
19:23
marsey
кого е..т, что человек со своим автомобилем решил сделать??? это его/её машина, хочет - катаемся, хочет - продаёт, хочет - на металлолом сдаст. в чём проблема-то? возможно, надо было хотя бы неделю подождать, не так быстро на торги выставлять - но это другое, просто недальновидность
19:23
А380726
Тетки-тренерши, вы там давайте заканчивайте бухать, соберитесь вместе, потом послушайте Винер, и только затем выходите к микрофону. А то как в борьбе у Мишки дойдет :(
19:18
technic
Раздули новость из ничего
19:11
Andrewxyz
Я бы тоже продал, зачем мне этот бтр.
19:11
spb60
А в чем криминал??? Это такая новость, что ее надо везде печатать??? Продала и что??? Обязана хранить и передовать по наследству детям??? Давайте её так как Кокорина и Мамаева опустим, ума та хватит писать больше не о чем...
19:09