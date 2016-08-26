19:00 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016 — Синхронное плавание

Татьяна Покровская: "Продажа подаренной машины - странная ситуация"

0
0
0
7

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию удивлена поступком олимпийской чемпионки, решившей продать машину, подаренную за победу на Олимпийских играх-2016. При этом Покровская пообещала выяснить, кто из синхронисток это сделал.

– Ничего еще не могу сказать. Мне это сообщили буквально пять минут назад. Для меня это какая-то странная ситуация. Отойду от этой новости и буду разбираться, – сказала Покровская. (Ярослав СУСОВ)

0
0
0


Материалы REN-TV

Скончалась знаменитая чемпионка по баскетболу, экс-ведущая РЕН ТВ и...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (7)
Войти, чтобы оставить комментарий

nn61

Действительно ситуация парадоксальная. "Отойду от этой новости и буду разбираться". И в чем разбираться, интересно. Подарили машину молодой девчонке БМВ Х6, почти броневик. Ну и на хрен он ей нужен в Москве или Питере? Эту тему вообще нечего обсуждать- это её личное дело. Купит на эти деньги пару машин полегче, что вполне резонно.

19:29

Red G. Best

что за г#вно происходит, кому какая разница, продала она ее или нет, зачем из за этой мелочи раздувать слона?!

19:23

marsey

кого е..т, что человек со своим автомобилем решил сделать??? это его/её машина, хочет - катаемся, хочет - продаёт, хочет - на металлолом сдаст. в чём проблема-то? возможно, надо было хотя бы неделю подождать, не так быстро на торги выставлять - но это другое, просто недальновидность

19:23

А380726

Тетки-тренерши, вы там давайте заканчивайте бухать, соберитесь вместе, потом послушайте Винер, и только затем выходите к микрофону. А то как в борьбе у Мишки дойдет :(

19:18

technic

Раздули новость из ничего

19:11

Andrewxyz

Я бы тоже продал, зачем мне этот бтр.

19:11

spb60

А в чем криминал??? Это такая новость, что ее надо везде печатать??? Продала и что??? Обязана хранить и передовать по наследству детям??? Давайте её так как Кокорина и Мамаева опустим, ума та хватит писать больше не о чем...

19:09

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ