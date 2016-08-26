Татьяна Покровская: "Продажа подаренной машины - странная ситуация"

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию удивлена поступком олимпийской чемпионки, решившей продать машину, подаренную за победу на Олимпийских играх-2016. При этом Покровская пообещала выяснить, кто из синхронисток это сделал.

– Ничего еще не могу сказать. Мне это сообщили буквально пять минут назад. Для меня это какая-то странная ситуация. Отойду от этой новости и буду разбираться, – сказала Покровская. (Ярослав СУСОВ)