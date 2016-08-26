19:21 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016 — Синхронное плавание

Ольга Кужела: "Что теперь, до конца жизни ездить на подаренной машине?"

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Олимпийская чемпионка Пекина по синхронному плаванию Ольга Кужела уверена, что продажа машины за победу на Играх в Рио – абсолютно нормальный поступок. Также спортсменка призналась, что свой автомобильный подарок также давно продала.

– Продала машину синхронистка, и что такого? Не вижу в этом ничего криминального, – подчеркнула Кужела. – Это ее личное дело. Или она должна на ней до конца жизни ездить? Может быть, она хочет эти деньги потратить на что-то более важное. Не понимаю, почему такой интерес это вызвало у общественности. Странно, что люди заостряют на этом свое внимание. Моя машина, которую я получила за победу на Играх в Пекине, тоже давно продана. Восемь лет уже прошло. (Ярослав СУСОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Vlаdimir

Думаю что многих удивила скорость с которой была продана машина. Если ты чуть попозже то резонанса было бы меньше. А так ... Девушка правильно говорит.

19:35

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