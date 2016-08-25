Маргарита Мамун: "Ирина Александровна всегда говорит, что мы – мирные воины"

Олимпийская чемпионка Рио в художественной гимнастике Маргарита Мамун на чествовании в Кремле отметила, что выступала не только за себя, но и за всю страну.

– Огромная честь находиться здесь и поблагодарить всех тех, кто помог нам победить на Олимпиаде в Рио. Наша любимая Ирина Александровна (Винер. – Прим. "СЭ") всегда нам говорит, что мы – мирные воины, воины света, и когда мы поднимаемся на пьедестал – с нами вся наша страна. Мы понимали, когда выступали, что выступаем не только за себя. Спасибо тем, кто за нас болел и был с нами на этом нелегком пути. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)