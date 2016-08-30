16:14 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016 — Гребля на байдарках и каноэ

ВФГБК может подать иск о защите российских гребцов не только в CAS

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Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) продолжит защищать права отстраненных российских гребцов и может подать иск в суд другой юрисдикции, не в Спортивный арбитражный суд (CAS); инструментарий защиты спортсменов не исчерпан.

– Коровашков может выступать в международных соревнованиях после Олимпиады, мы консультировались по этому поводу с ICF, – приводит "Р-Спорт" слова президента ВФГБК Евгения Архипова. – Дьяченко и Подольская – нет. Инструментарий защиты наших гребцов не исчерпан. В том числе, мы можем подать иск в суд другой юрисдикции, не в CAS. Не исключено, что суд не в Швейцарии будет. Время у нас есть. Думаю, что другое (неспортивное) право позволит ребятам идти дальше. Нам нужно использовать неспортивный арбитраж.

Ранее Международная федерация каноэ отстранила байдарочников Александра Дьяченко, Наталью Подольскую и Елену Анюшину, а также каноистов Андрея Крайтора и Алексея Коровашкова от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена. Спортивный арбитражный суд отменил это решение лишь для Крайтора и Анюшиной, допустив спортсменов до Игр.

Российские гребцы выступали на Олимпиаде-2016 в восьми дисциплинах и завоевали одну медаль. Роман Аношкин выиграл бронзу на дистанции 1000 метров среди байдарок-одиночек. Еще одна бронзовая медаль может достаться каноисту Илье Штокалову, который стал четвертым в финале одиночек на 1000 м. Молдаванин Сергей Тарновский, завоевавший бронзу в этой дисциплине, временно отстранен из-за положительной допинг-пробы.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/others/20160830/1055233619.html

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