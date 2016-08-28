Екатерина Ильина: "Когда Трефилов сказал, что у нас самая красивая команда, - было трогательно"

Игрок сборной России по гандболу Екатерина Ильина, ставшая олимпийской чемпионкой на Играх в Рио, отметила, что все привыкли к эмоциональности главного тренера Евгения Трефилова. По ее словам, игроки берут из его слов только самое важное, а грубость и крики пропускают мимо ушей.

- Когда вы все праздновали выигранное золото на площадке, все удивились, что Трефилов куда-то ушел. А вы?

– Нет. Он всегда так делает. После каждой игры он первый уходит и ждет нас в раздевалке. Уже в самолете он нам признался, что мы – самая красивая команда. Хотя, когда нам все до этого то же самое говорили, он эти разговоры жестко обрубал. Пытался нас немножко в тонусе держать. А уже во время золотого перелета сказал: "Вы у меня – самая красивая команда, и я вас люблю". Это было так трогательно и непривычно из его уст слышать! Но очень приятно.

- А вообще вы его боитесь?

– Да нет! С Евгением Васильевичем мы работаем уже давно. И привыкли к его особенностям ведения игры. Да, он эмоциональный тренер. Но мы выработали такую привычку – брать из его слов только самое нужное и важное. Все крики, которые у него бывают на эмоциях, стараемся пропускать мимо ушей. Да, бывает, что скажет грубо, но на это есть старшие девочки, которые всегда поддерживают, и быстро все забывается. А потом игра проходит – ты переосмысливаешь и понимаешь, что, видимо, по сути он был прав. И не надо расстраиваться.