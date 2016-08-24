Дмитрий Рогозин: "Нужно закрепить успех российских гандболисток на Олимпиаде"

Председатель попечительского совета Федерации гандбола России (ФГР), вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин подчеркнул, что нужно сделать все, чтобы закрепить успех женской сборной России, завоевавшей золото Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. По словам Рогозина, команда Евгения Трефилова на Олимпиаде выступила в роли подводной лодки и подарил наставнику команды макет лодки "Борей".

– Мы должны сделать все, чтобы закрепить этот успех, – приводит ТАСС слова Рогозина. – Праздник пройдет, а что будет потом? А потом должны быть тяжелые серьезные будни, чтобы наш гандбол остался олимпийским, чемпионским.

Главное, девчата, давайте мужиков поднимать.

Вообще команда наша олимпийская по гандболу, наши девушки, фактически сыграли роль подводной лодки, никто этого не ждал. Перед Олимпийскими играми были какие-то другие игровые команды, и вдруг всплывает российский гандбол, как атомная подводная лодка.