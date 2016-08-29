Тражукова не добивается материальной компенсации от Мамиашвили

Адвокат Инны Тражуковой Сиражутдин Атаев подчеркнул, что спортсменка не ставит перед собой цели получить от главы Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили какую-либо денежную компенсацию. По его словам, решение о подаче иска она будет принимать по результатам проверки прокуратуры.

- У Инны Вячеславовны нет какой-то цели или умысла корыстного - обогатиться или получить денежную компенсацию. Она действительно испытала сильный стресс, - приводит "Р-Спорт" слова Атаева. - После консультации со мной и общения с родными и близкими она уехала, сейчас находится на родине, чтобы привести себя в порядок. Каждая беседа с ней вызывала у нее нервозное состояние. В ней, когда она вспоминала это, чувствовалась обида, как несправедливо с ней поступили, за что это, так взяли и пощечин надавали, еще и "предателем"... Там много чего было сказано в ее адрес.

Инна Вячеславовна не то что не обсуждала этот вопрос (денежной компенсации в иске. – Прим. "СЭ"), но она его исключала. Я ей разъяснил, что у нее есть право на материальное возмещение морального вреда. Но она сказала - я не хочу никакой финансовой компенсации, меня интересуют такие понятия, как честь и достоинство, они закреплены в Конституции, какое право человек имеет вот так взять и ударить, не то что отругать - там звучали оскорбления личного характера. Она хочет только извинений.

Но, знаете как, они должны носить адресный характер. Не то что "да, знаете, я извиняюсь, давайте все забудем, и все хорошо". Извинения за конкретный случай, за конкретные поступки. Публичные извинения, конечно. Она именно за это и бьется, потому что ее-то оскорбили публично. В разминочном зале находилось большое количество людей, в том числе граждане России, члены олимпийской сборной. Она испытала настолько сильный стресс, что действительно приехала в Олимпийскую деревню, как следует из ее слов, собрала вещи. Она сказала, что не могла больше находиться там, хотя до вылета еще было достаточно долго. Она уехала и ждала вылета в аэропорту, проведя там ночь. И только после этого улетела.

Инна на прошлой неделе почтой отправила обращение на имя генпрокурора, чтобы разобраться в сложившейся ситуации и принять соответствующие меры по результатам данной проверки по ее обращению. После этого у нас планировалось обращение на имя Мутко, оно было готово, но министр сегодня сделал заявление, в котором поддержал позицию Инны Вячеславовны. Поэтому в обращении в письменном виде уже нет смысла, я это пояснил, поскольку фактически мы будем дублировать то, что Мутко высказал в СМИ. На данном этапе как один из инструментов рассматривается подача искового заявления. Но мы пока дождемся результатов проверки генпрокуратуры, после этого уже будем принимать решение.

В результате проверки может быть установлено нарушение административного законодательства. Вряд ли это будет нарушение уголовного законодательства, потому что нет у нас состава такого - за две пощечины и оскорбления в устной форме привлекать к уголовной ответственности. Эти составы декриминализированы, за это лицо может быть подвергнуто административной ответственности. Мы, естественно, рассматриваем это несколько иначе, административная ответственность - да, но у нас своя есть оценка этому. Это просто злоупотребление своим положением, не буду говорить "должностными полномочиями". У нас такая позиция.