Ангелина Мельникова: "Хочется выступать именно для болельщиков"

Российская гимнастка Ангелина Мельникова, ставшая серебряным призером Олимпиады в Рио в командном первенстве, отметила, что ей было страшно выступать. По словам 16-летней спортсменки, ей было очень стыдно за падение с бревна.

– Вообще, каждые соревнования для меня очень волнительны, – цитирует Р-Спорт Мельникову. – Поэтому здесь, на самом деле, по ощущениям было как обычно, как и на других соревнованиях.

– То есть какой-то сверхответственности не чувствовали?

– За команду – очень даже чувствовала, потому что мне всегда очень страшно за команду выступать. Боюсь подвести команду очень сильно, и мне было очень стыдно перед командой, когда я упала с бревна в квалификации.

– Стали серебряным призером Олимпийских игр. Осознаете уже?

– Нет (смеется).

– Медаль не слишком тяжела?

– Не, нормально! Своя ноша – не тяжела!

– Тысячи людей поддерживали вас в соцсетях, искренне переживали. Заходили в интернет во время Олимпиады?

– Да. И это было очень приятно. Хочу сказать спасибо всем болельщикам, которые делали коллажи, видео, фотографии, поздравления. Это безумно приятно, это вдохновляет! И хочется выступать, и выступать именно для болельщиков.