Воронина стартует в одной паре с Сабликовой на дистанции 3000 м на Олимпиаде

Бронзовый призер чемпионатов мира по конькобежному спорту россиянка Наталья Воронина стартует в одной паре с трехкратной олимпийской чемпионкой чешкой Мартиной Сабликовой на дистанции 3000 метров на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.
Воронина побежит на Олимпиаде эту дистанцию в последней паре с лидером сборной Чехии. Соревнования пройдут 10 февраля.
Также Воронина заявлена на дистанцию 5000 м на Олимпийских играх-2018.
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Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_speedskating/20180209/1132231855.html