Воронина стартует в одной паре с Сабликовой на дистанции 3000 м на Олимпиаде

Бронзовый призер чемпионатов мира по конькобежному спорту россиянка Наталья Воронина стартует в одной паре с трехкратной олимпийской чемпионкой чешкой Мартиной Сабликовой на дистанции 3000 метров на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.

Воронина побежит на Олимпиаде эту дистанцию в последней паре с лидером сборной Чехии. Соревнования пройдут 10 февраля.

Также Воронина заявлена на дистанцию 5000 м на Олимпийских играх-2018.

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