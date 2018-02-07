16:27 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Конькобежный спорт

Сергей Трофимов: "Опасаюсь вешать флаг России в гостинице в Пхенчхане"

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Российский конькобежец Сергей Трофимов сказал о том, что он опасается вешать российский флаг в номере гостиницы в Олимпийской деревне. Кроме того, он отметил, что только сегодня узнал про норовирус. Во вторник оргкомитет Олимпиады-2018 подтвердил 32 случая заболевания норовирусной инфекцией в Пхенчхане.

 
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- Я слышал, что можно вешать флаг у себя в номере в Олимпийской деревне, но я немного этого опасаюсь. Стараюсь придерживаться политики, что олимпийский атлет из России, - цитирует ТАСС Трофимова. - Чтобы никто не смог ни к чему придраться.

Норовирус? Только сегодня услышал про него, но у меня по этому поводу никаких опасений нет.

Сегодня планировал сделать не очень жесткий разгон и постараться исполнить два ровных круга, что у меня и получилось. Единственное, что не получилось - выбежать первый круг из 26 секунд. Не могу сказать, что уже привык к корейскому льду. Здесь верхний слой льда, в отличие от катка в Коломне, крошится, и конек немного срывается.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4937709

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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miker65

Ну вот, попал ты чувак в 1942-ой год. В оккупированную Белоруссию. За флаг твоей страны тебя распять могут.

17:47

Dominator777

Повесь флаг под столом, или в ванной комнате без окна и под одеялом прошепчи гимн России. Хотя зачем это нужно, ведь на Олимпиаде Российских спортсменов нет!

17:06