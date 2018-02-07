Сергей Трофимов: "Опасаюсь вешать флаг России в гостинице в Пхенчхане"

Российский конькобежец Сергей Трофимов сказал о том, что он опасается вешать российский флаг в номере гостиницы в Олимпийской деревне. Кроме того, он отметил, что только сегодня узнал про норовирус. Во вторник оргкомитет Олимпиады-2018 подтвердил 32 случая заболевания норовирусной инфекцией в Пхенчхане.
- Я слышал, что можно вешать флаг у себя в номере в Олимпийской деревне, но я немного этого опасаюсь. Стараюсь придерживаться политики, что олимпийский атлет из России, - цитирует ТАСС Трофимова. - Чтобы никто не смог ни к чему придраться.
Норовирус? Только сегодня услышал про него, но у меня по этому поводу никаких опасений нет.
Сегодня планировал сделать не очень жесткий разгон и постараться исполнить два ровных круга, что у меня и получилось. Единственное, что не получилось - выбежать первый круг из 26 секунд. Не могу сказать, что уже привык к корейскому льду. Здесь верхний слой льда, в отличие от катка в Коломне, крошится, и конек немного срывается.
miker65
Ну вот, попал ты чувак в 1942-ой год. В оккупированную Белоруссию. За флаг твоей страны тебя распять могут.
17:47
Dominator777
Повесь флаг под столом, или в ванной комнате без окна и под одеялом прошепчи гимн России. Хотя зачем это нужно, ведь на Олимпиаде Российских спортсменов нет!
17:06