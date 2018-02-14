Сергей Грязцов: "Какой смысл ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом и без команды?"

Российский конькобежец Сергей Грязцов заявил, что с высокой долей вероятности не поехал бы на Олимпийские игры в Корею, если бы получил приглашение. Спортсмен добавил, что у него нет желания выступать под нейтральным флагом.

Ранее стало известно, что Грязцов и бобслеист Дмитрий Попов не были включены в список россиян, которые должны были получить приглашения на Игры-2018. Они в числе 47 спортсменов подавали апелляцию в CAS на решение МОК не приглашать их на Олимпиаду, которая была отклонена. Из мотивировочной части решения стало известно, что оба спортсмена были одобрены комиссией по допуску, не попали в итоговый список допущенных атлетов.

– Если бы получил приглашение, то задумался бы о своем выступлении в Корее без команды и под нейтральным флагом, – сказал Грязцов.

– То есть вы бы отказались выступать под нейтральным флагом?

– Сейчас об этом говорить тяжело, это гипотетические рассуждения. Но такой вариант я бы не исключал. (Андрей СИЗЯКИН)

Напомним, на Олимпиаде-2018 российские спортсмены по решению МОК, который временно отстранил ОКР, выступают в статусе "олимпийский спортсмен из России" (OAR) под олимпийским флагом. 9 февраля CAS не удовлетворил апелляции всех российских спортсменов, не получивших приглашения на соревнования в Корее. Таким образом, Россию на Играх представляют 168 атлетов – никто из дополнительной заявки в 47 человек не был допущен.

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