Сабликова намерена выступить на Олимпиаде-2022 в Пекине

Чешка Мартина Сабликова заявила, что попытается выступить на Олимпийских играх-2022 в Пекине.
- Если будет все в порядке со здоровьем, я хотела бы попытаться и выступить на следующих Олимпийских играх, - цитируют "РИА Новости" Сабликову.
Напомним, что сегодня, 16 февраля, Сабликова завоевала серебро на дистанции 5000 метров на Олимпиаде-2018. Первой стала голланда Эсме Виссер, тройку призеров замкнула россиянка Наталья Воронина.
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_speedskating/20180216/1132717874.html
Bache Gabrielsen
Мартине респект и уважуха !
17:56 16 февраля