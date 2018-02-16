17:50 16 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Конькобежный спорт

Сабликова намерена выступить на Олимпиаде-2022 в Пекине

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Чешка Мартина Сабликова заявила, что попытается выступить на Олимпийских играх-2022 в Пекине. 

- Если будет все в порядке со здоровьем, я хотела бы попытаться и выступить на следующих Олимпийских играх, - цитируют "РИА Новости" Сабликову.

Напомним, что сегодня, 16 февраля, Сабликова завоевала серебро на дистанции 5000 метров на Олимпиаде-2018. Первой стала голланда Эсме Виссер, тройку призеров замкнула россиянка Наталья Воронина.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_speedskating/20180216/1132717874.html

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Bache Gabrielsen

Мартине респект и уважуха !

17:56 16 февраля

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