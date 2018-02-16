Сабликова намерена выступить на Олимпиаде-2022 в Пекине

Чешка Мартина Сабликова заявила, что попытается выступить на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

- Если будет все в порядке со здоровьем, я хотела бы попытаться и выступить на следующих Олимпийских играх, - цитируют "РИА Новости" Сабликову.

Напомним, что сегодня, 16 февраля, Сабликова завоевала серебро на дистанции 5000 метров на Олимпиаде-2018. Первой стала голланда Эсме Виссер, тройку призеров замкнула россиянка Наталья Воронина.

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