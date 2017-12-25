Румянцев, Фаткулина и Кузнецов в предзаявке на Олимпиаду-2018

Исполнительный директор Союза конькобежцев России (СКР) Ирина Слаутина рассказала о том, что российские конькобежцы Ольга Фаткулина, Александр Румянцев и Артем Кузнецов включены в расширенную заявку участников Олимпиады-2018. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил их от участия в Играх.

– Мы подали расширенный состав: там у нас есть и Румянцев, и Фаткулина, и Юсков, и Кулижников, – цитирует "Р-Спорт" Слаутину. – Мы подали всех ребят как кандидатов на участие в Олимпийских играх. Теперь комиссия вправе сказать, к примеру, уберите этого, этого и этого. Пока на сегодняшний день ничего такого не сказали.

Если мы говорим про формулировку, которой будет руководствоваться комиссия МОК – о том, что спортсмены, имевшие проблемы с антидопингом, не могут участвовать в Олимпийских играх, то вот именно на эту формулировку сейчас мы и будем подавать иск. Потому что тогда это будет вторым наказанием за одно и то же.