Павел Кулижников: "Я остаюсь и буду выигрывать"

Трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях, двукратный чемпион мира в спринте Павел Кулижников отметил, что не собирается бросать спорт из-за недопуска на Олимпиаду-2018. Он не получил приглашения от комиссии МОК, поскольку имел допинговую историю в прошлом, а CAS отказался рассматривать его апелляцию.

– Сбегаю альтернативные соревнования, но олимпийского настроя на них, конечно, не будет. Это не Олимпийские игры, и настрой на них не олимпийский, – цитирует "Р-Спорт" Кулижникова. – Посмотрим, что там будет по чемпионату мира, все-таки на него я не делал ставку в подготовке, хотел пойти ва-банк ради Олимпиады и выложиться там полностью, остальное по остаточному принципу.

– Ольга Фаткулина сказала, что в какой-то момент ей захотелось бросить спорт из-за всех этих разбирательств.

– После своего первого разбирательства в моей карьере хотелось, а сейчас нет. Это не выбьет меня из колеи. Я остаюсь и буду выигрывать.

– Некоторые говорят, что новости из Пхенчхана напоминают сводки со своего рода войны.

– Это "недовойна". Это какое-то беспрерывное выяснение отношений. Как в обычных гражданских судах. Я это так воспринимаю.

– Как часто новости читали?

– Я читал, узнавал, но не так чтобы много. Когда первый раз отказали, я понял, что они там окончательно слетели с катушек. Абсурд. А потом уже было понятно, что переживать из-за этого – это просто потеря нервов и времени. Просто тренируюсь для следующего сезона и мотивирую себя этим. Значит судьба такая.