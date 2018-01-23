Кулижников и другие конькобежцы получили форму на Олимпиаду-2018

Трехкратный чемпион мира Павел Кулижников заявил, что получил новую форму для выступления на Олимпиаде-2018. Ранее сообщалось, что Кулижников, Денис Юсков и ряд российских конькобежцев не получат приглашение от МОК на Олимпиаду.

– Форму получил, – цитирует "Р-Спорт" Кулижникова. – Для меня все это непривычно, в новинку, фотографировали, снимали.

Павел Кулижников - о допуске на Олимпиаду-2018: "Надеяться остается только на чудо" //

СКР: Кулижников и Юсков, по предварительным данным, приглашения на Олимпиаду-2018, не получат