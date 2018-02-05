22:16 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Конькобежный спорт

Ольга Граф: "Олимпийское движение – великолепная идея, которая себя изжила"

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Двукратный бронзовый призер Олимпиады-2014 в Сочи Ольга Граф сказала, что ее решение отказаться от участия в Играх-2018 в Пхенчхане было осознанным. Спортсменка отметила, что не хотела ехать в Корею просто ради того, чтобы участвовать в соревнованиях.

– Да, действительно, я отказалась. Это было осознанное решение, – сказала в эфире программы "Олимпийские атлеты из России" Граф. – МОК поставил в такие условия. Он пригласил без приглашения. У каждого есть амбиции. Хотелось бы бороться за медаль. А просто участвовать....

У меня после Сочи есть амбиции. Легков, Кулижников, Ан... Это театр абсурда. Очень сложно что-то говорить про олимпийское движение. Великолепная идея, которая себя изжила.

Напомним, Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Поступок Граф: когда патриотизм ни при чем //
Поступок Ольги Граф. Патриотизм или удобный предлог?

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Nika11

От олимпийского движения ни чего не осталось,остались только вонючие старцы из ВАДА и МОК,им завтра подыхать,а они все ещё придают себе значимость.

22:38

Brother Beyond

Кому вам, Беня? У Ольги был шанс побороться за медаль в командной гонке, её этого шанса лишили. А ехать для массовки опытной спортсменке смысла нет - пусть лучше молодёжь шишки набивает

22:37