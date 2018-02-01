13:12 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Конькобежный спорт

Ольга Фаткулина: "Решение CAS не удивило, но я думала, что это случится после Олимпиады"

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Российская конькобежка Ольга Фаткулина назвала ожидаемым оправдательный вердикт Спортивного арбитражного суда по делам российских спортсменов, которые по решению Международного олимпийского комитета (МОК) были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах. Спортсменка призналась, что ждала объявления такого решения после завершения Игр-2018 в Пхенчхане.

– Я знала, что моя медаль, как и медали всех российских спортсменов, завоеваны честно, – сказала в эфире "Матч ТВ" Фаткулина. – Решение меня не удивило, но я думала, что это случится после Олимпиады. Мол, все закончится, и нам все вернут, оправдают. Конечно, есть чувство облегчения, ведь столько времени и сил потрачено.

Напомним, Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Михаил Михайлович

А Ольга Граф молодец - отказалась от помойки в Пхенчхане.

13:30

gruzovik62

Чего то кукалову и фуркада не слышно!

13:15