Ольга Фаткулина: "Решение CAS не удивило, но я думала, что это случится после Олимпиады"

Российская конькобежка Ольга Фаткулина назвала ожидаемым оправдательный вердикт Спортивного арбитражного суда по делам российских спортсменов, которые по решению Международного олимпийского комитета (МОК) были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах. Спортсменка призналась, что ждала объявления такого решения после завершения Игр-2018 в Пхенчхане.

– Я знала, что моя медаль, как и медали всех российских спортсменов, завоеваны честно, – сказала в эфире "Матч ТВ" Фаткулина. – Решение меня не удивило, но я думала, что это случится после Олимпиады. Мол, все закончится, и нам все вернут, оправдают. Конечно, есть чувство облегчения, ведь столько времени и сил потрачено.

Напомним, Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.