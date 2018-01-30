Наталья Воронина: "Решение по выступлению на Олимпиаде-2018 принимать было тяжело"

Бронзовый призер чемпионатов мира россиянка Наталья Воронина отметила, что решила воспользоваться шансом поехать на первые Олимпийские игры-2018. Спортсменка также добавила, что это решение ей далось очень тяжело.
– Решение принимать было очень тяжело, – цитирует "Р-Спорт" Воронину. – До этого момента такой сложный выбор делать мне не приходилось. Сыграло в пользу этого решения то, что это первая Олимпиада, и мы пока не знаем как оно будет – будет ли следующая для нас, как сложится карьера. Это моя первая Олимпиада, и я решила этим шансом воспользоваться.
Самое сложное в том, что я еду без тренера – Павла Абраткевича с нами не будет. Но мы не маленькие, с нами будет Сергей Константинович Клевченя. Настроимся, соберемся и выступим. С Пашей Абраткевичем будем постоянно на связи.
Напомним, другая россиянка Ольга Граф входила в список из 169 россиян, которых МОК допустил к Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, но заявила о добровольном отказе. Помимо Ворониной на Играх выступят Ангелина Голикова и Сергей Трофимов. Соревнования в этом виде спорта на Олимпиаде начнутся 10 февраля. Всего будет разыграно 14 комплектов наград.
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https://rsport.ria.ru/winter2018_speedskating/20180130/1131785400.html
lapp
Понять её в какой то мере можно. Находится она в хорошей форме, месяц назад была на пьедестале чемпионата европы, есть шанс отличиться на олимпиаде. Но если проиграв, она начнёт плакаться на невыносимые условия, очень сильно неодинаковые для всех спортсменов, жалко её не будет. "Не маленькая", знала куда ехала
09:45
usuns
конечно вы не маленькие! не пустили личного тренера - потерпим! хорошо хоть коньки разрешили свои захватить - покланись им за это в ноженьки!
09:42
ЛокоМотив
а че так ? не знаешь куда флаг засунуть подальше? спроси у Ковальчука,он знает
09:36
shur
Dominator777 Ну и что ты будешь делать на этой клоунаде?Пьедестал для других спортсменов веником подметать и слушать иноземный гимн при поднятии чужого флага? Нет у тебя ни чести, ни совести - поехала на шабаш за 30 сребреников! 09:20 Противно читать бредни псевдопатриотов
09:22
Dominator777
Ну и что ты будешь делать на этой клоунаде?Пьедестал для других спортсменов веником подметать и слушать иноземный гимн при поднятии чужого флага? Нет у тебя ни чести, ни совести - поехала на шабаш за 30 сребреников!
09:20