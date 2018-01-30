Наталья Воронина: "Решение по выступлению на Олимпиаде-2018 принимать было тяжело"

Бронзовый призер чемпионатов мира россиянка Наталья Воронина отметила, что решила воспользоваться шансом поехать на первые Олимпийские игры-2018. Спортсменка также добавила, что это решение ей далось очень тяжело.

– Решение принимать было очень тяжело, – цитирует "Р-Спорт" Воронину. – До этого момента такой сложный выбор делать мне не приходилось. Сыграло в пользу этого решения то, что это первая Олимпиада, и мы пока не знаем как оно будет – будет ли следующая для нас, как сложится карьера. Это моя первая Олимпиада, и я решила этим шансом воспользоваться.

Самое сложное в том, что я еду без тренера – Павла Абраткевича с нами не будет. Но мы не маленькие, с нами будет Сергей Константинович Клевченя. Настроимся, соберемся и выступим. С Пашей Абраткевичем будем постоянно на связи.

Напомним, другая россиянка Ольга Граф входила в список из 169 россиян, которых МОК допустил к Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, но заявила о добровольном отказе. Помимо Ворониной на Играх выступят Ангелина Голикова и Сергей Трофимов. Соревнования в этом виде спорта на Олимпиаде начнутся 10 февраля. Всего будет разыграно 14 комплектов наград.

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