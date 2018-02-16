Наталья Воронина: "После такой Олимпиады мне ничего не страшно"

Российская конькобежка Наталья Воронина заявила, что получила огромный опыт во время выступлений на Олимпиаде-2018. Напомним, что сегодня спортсменка завоевала бронзовую награду на дистанции 5000 метров.

– После такой Олимпиады мне ничего не страшно, – цитирует "Р-Спорт" Воронину. – Это был огромный опыт. Индивидуальная медаль, конечно же, важна, но мы хотели побороться и в командной гонке. К сожалению, этого не получилось.