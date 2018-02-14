Допущенный МОК Грязцов - об упущенном шансе поехать на Игры: "Я даже не знаю, как реагировать"

Конькобежец сборной России Сергей Грязцов не смог подобрать слова, комментируя ошибку с его недопуском на Олимпиаду в Пхенчхане. Ранее стало известно, что Грязцов и бобслеист Дмитрий Попов не были включены в список российских спортсменов, которые должны были получить приглашения на Игры-2018. Они в числе 47 россиян подавали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение МОК не приглашать их на Олимпиаду, которая была отклонена. Из мотивировочной части решения стало известно, что оба спортсмена были одобрены комиссией по допуску, не попали в итоговый список допущенных атлетов.

Я даже не знаю, как реагировать на эту ситуацию, - цитирует "Р-Спорт" Грязцова. - Узнал об этом вчера вечером, когда все это было еще неофициально. Но сегодня, когда все подтвердилось, даже сложно что-то сказать. Уже ничего не вернешь. Мог вчера пробежать "полуторку".

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