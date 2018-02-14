Допущенный МОК Грязцов - об упущенном шансе поехать на Игры: "Я даже не знаю, как реагировать"

Конькобежец сборной России Сергей Грязцов не смог подобрать слова, комментируя ошибку с его недопуском на Олимпиаду в Пхенчхане. Ранее стало известно, что Грязцов и бобслеист Дмитрий Попов не были включены в список российских спортсменов, которые должны были получить приглашения на Игры-2018. Они в числе 47 россиян подавали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение МОК не приглашать их на Олимпиаду, которая была отклонена. Из мотивировочной части решения стало известно, что оба спортсмена были одобрены комиссией по допуску, не попали в итоговый список допущенных атлетов.
Я даже не знаю, как реагировать на эту ситуацию, - цитирует "Р-Спорт" Грязцова. - Узнал об этом вчера вечером, когда все это было еще неофициально. Но сегодня, когда все подтвердилось, даже сложно что-то сказать. Уже ничего не вернешь. Мог вчера пробежать "полуторку".
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https://rsport.ria.ru/winter2018_speedskating/20180214/1132549397.html
Beard
_Металлург_ Вот только в моке сказали, что причины недопуска Грязцова и Попова были. ..ПОЧЕМУ МОК НЕ ОШИБСЯ ПРИ ДОПУСКЕ ДВУХ РОССИЯН. ОБЪЯСНЯЕТ ВЫБОРНОВ........................
11:15
_Металлург_
Вот только в моке сказали, что причины недопуска Грязцова и Попова были. И кому верить? А может мок сам запутался и самая главная причина - способность завоевать медаль?
11:01
MAPKJIAP
А что тут говорить, тут надо кому по одному месту дать, очень больно, чтобы на всю жизнь запомнил(и)
10:28
Beard
Весёлый© Но авторы Симонов и Марьянчик об этом не напишут и Жукову с вопросом не позвонят. Для ОАРушки на этой Олимпиаде важны лишь темы "кругом враги", "девушка Бонда" (да и то украли хайп), "мама Вяльбе и её дети"....................так они хайп на борьбе с "не допуском" ловят,да на "патриотизме" чудака с флагом ленина,какой хайп можно сорвать на обычном российском расп.гильдяйстве,даже если он на государственном уровне?
10:06
Весёлый©
Но авторы Симонов и Марьянчик об этом не напишут и Жукову с вопросом не позвонят. Для ОАРушки на этой Олимпиаде важны лишь темы "кругом враги", "девушка Бонда" (да и то украли хайп), "мама Вяльбе и её дети".
09:52