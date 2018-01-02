Алексей Кравцов: "Чемпионат Европы в Коломне станет генеральной репетицией олимпийского турнира"

Глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов высказал мнение, что предстоящий чемпионат Европы станет генеральной репетицией турнира, который пройдет в рамках Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане. Чемпионат Европы-2018 по конькобежному спорту на отдельных дистанциях пройдет в подмосковной Коломне с 5 по 7 января.

– Рассчитываю, что наши спортсмены выступят в полную силу, тем более, что турнир впервые пройдет в таком формате, значит, это будет генеральная репетиция Олимпиады в Пхенчхане, – приводит ТАСС слова Кравцова. – Про медальные планы говорить не люблю и не буду.

В 2017 году следует отметить лидеров сборной России Павла Кулижникова и Дениса Юскова. В первую очередь, стоит сказать про Юскова, который обновил мировой рекорд на дистанции 1500 м, который держался восемь лет, и он давно шел к этому достижению. Рассчитываем, что ему удастся выступить на Играх-2018. Важно также, что Кулижников в 2017 году вернулся в строй после травм и приближается к тем результатам, которые он демонстрировал два года назад.

Год был непростой для наших спортсменов, но нам удалось сохранить настрой к Олимпиаде. Важно, чтобы МОК занял разумную позицию в плане допуска наших спортсменов к Играм, чтобы не ущемить права спортсменов, которых отстраняют от Олимпиад на очень сомнительных основаниях.

Напомним, что СКР подал иски в Спортивный арбитражный суд в Лозанне на решение МОК пожизненное отстранить конькобежцев Ольгу Фаткулину, Александра Румянцева, Артема Кузнецова и Ивана Скобрева за нарушение антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи.