Олимпийский чемпион Шон Уайт перед отъездом на Игры-2018 посетит Супербоул

Двукратный олимпийский чемпион в хафпайпе американец Шон Уайт посетит финал сезона NFL – Супербоул. Об этом он сообщил в эфире канала NBC. Игра между "Нью-Ингленд Пэтриотс" и "Филадельфия Иглс" состоится в ночь на 5 февраля, а уже 8 февраля легендарный сноубордист прибудет в Пхенчхан для участия в Олимпийских играх-2018.
Медали в мужском хафпайпе будут разыграны 14 февраля рано утром по московскому времени.
За Россию без допинга!
Да, самсам и типтип, привыкайте. Сейчас будет много подобных новостей про настоящих Спортсменов, а не про дутых российских "чемпионов"
22:13
tipitip
Достойно новости, ничего не скажешь.
16:36
samsam
Какая честь для Супербоула.
15:10