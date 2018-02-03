15:03 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Сноуборд

Олимпийский чемпион Шон Уайт перед отъездом на Игры-2018 посетит Супербоул

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Двукратный олимпийский чемпион в хафпайпе американец Шон Уайт посетит финал сезона NFL – Супербоул. Об этом он сообщил в эфире канала NBC. Игра между "Нью-Ингленд Пэтриотс" и "Филадельфия Иглс" состоится в ночь на 5 февраля, а уже 8 февраля легендарный сноубордист прибудет в Пхенчхан для участия в Олимпийских играх-2018.

Медали в мужском хафпайпе будут разыграны 14 февраля рано утром по московскому времени.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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За Россию без допинга!

Да, самсам и типтип, привыкайте. Сейчас будет много подобных новостей про настоящих Спортсменов, а не про дутых российских "чемпионов"

22:13

tipitip

Достойно новости, ничего не скажешь.

16:36

samsam

Какая честь для Супербоула.

15:10