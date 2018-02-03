Олимпийский чемпион Шон Уайт перед отъездом на Игры-2018 посетит Супербоул

Двукратный олимпийский чемпион в хафпайпе американец Шон Уайт посетит финал сезона NFL – Супербоул. Об этом он сообщил в эфире канала NBC. Игра между "Нью-Ингленд Пэтриотс" и "Филадельфия Иглс" состоится в ночь на 5 февраля, а уже 8 февраля легендарный сноубордист прибудет в Пхенчхан для участия в Олимпийских играх-2018.

Медали в мужском хафпайпе будут разыграны 14 февраля рано утром по московскому времени.