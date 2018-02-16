Кристина Пауль: "Сначала мне в Пченхане не нравилось, но сейчас я счастлива"

Российская сноубордистка Кристина Пауль в интервью "СЭ" прокомментировала свое выступление в борд-кроссе на Олимпиаде в Пхенчхане. Пауль заняла 12-е место.

- Я очень счастлива, – сказала Пауэль. – Мне понравился день, понравились Олимпийские игры. Рада за наших иностранных друзей, которые сегодня выиграли. Болела за итальянку Микки, которая как раз победила. Мы с ней очень хорошо дружим.

Поначалу мне тут не нравилось, потому что было очень холодно и дул сильный ветер. В ветер очень опасно ехать, потому что какой бы ты ни была весовой категории, тебя все равно в момент прыжка может сдуть. Поэтому я никак не могла понять, как ехать эту трассу. Но сегодня повезло, светило солнышко и ветра совсем не было. Сразу все стало ясно, что нужно делать. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

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